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Происшествия4 июля 2022 2:04

Погода в Югре на 4 июля 2022 года: возможен небольшой дождь

Ветер порывами до 11 м/с
Виктория Терина
Погода в Югре на 4 июля 2022 года: возможен небольшой дождь

Погода в Югре на 4 июля 2022 года: возможен небольшой дождь

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 4 июля, в Югре будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12 °С, днем +14, +19 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8, +10 °С, днем чуть-чуть потеплеет: +14, +16 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре