Коронавирус в Югре, последние новости на 3 июля 2022 года: заболели 10 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным Оперштаба Югры, на сегодняшний день, зарегистрировано 211 382 случая коронавируса в ХМАО. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 10 новых случаев COVID-19 в 6 муниципалитетах региона, а именно: в Сургуте - 3, Когалыме - 1, Кондинском районе - 1, Нижневартовске - 3, Нефтеюганске - 1, Нягани - 1.

По клинической структуре: с симптомами ОРВИ – 9, пневмония зафиксировано у 1 человека. Выздоровели за весь период пандемии — 208 584 человек. За весь период пандемии в Югре от коронавируса умерли 2 556 человек.