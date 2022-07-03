Погода в Югре на 3 июля 2022 года: ветер порывами до 12 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 3 июля, в Югре будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений, ночью 4 – 9 м/с, днем 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 °С, днем потеплеет до +13, +18 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, ночью 4 – 9 м/с, днем 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +10, +12 °С, днем +14, +16 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.