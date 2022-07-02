Погода в Югре на 2 июля 2022 года: порывы ветра до 14 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 2 июля, в Югре будет облачно с прояснениями. По западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 °С, днем +19, +24 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10, +12 °С, днем потеплеет до +19, +21 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.