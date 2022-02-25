В Сургуте дали условные сроки обвиняемым в рейдерском захвате гаражного кооператива Фото: Татьяна Коркина

В Югре вынесен приговор 52-летнему и 50-летнему жителям Сургута, они признаны виновными в мошенничестве в крупном размере и подделке официального документа. Старший из соучастников также признан виновным в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, клевете в отношении судьи и заведомо ложном доносе.

По информации СУ СК РФ по ХМАО-Югре, в июле – августе 2017 года осужденные, решили незаконно получить права на чужое имущество, подделали документы о прекращении полномочий действующего на тот момент председателя ПЛГК (лодочного гаражного кооператива) «Нептун» и избрании председателем 52-летнего осужденного. Затем злоумышленники подали эти бумаги в Федеральную налоговую службу, для внесения соответствующих изменений о председателе кооператива в Единый государственный реестр юридических лиц.

- Воспользовавшись доступом к управлению кооперативом, преступники изготовили ложные документы о владении длительное время гаражами, которые послужили основанием для оформления регистрирующим органом права собственности за ними на два гаража, принадлежащих кооперативу, общей стоимостью 896 тысяч рублей - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Кроме того, 52-летний осужденный, после принятия Сургутским судом решения и признании незаконными переизбрания председателя ПЛГК и соответствующих регистрационных действий, захотел навредить действующему председателю кооператива и судье, вынесшему решение, а также избежать разоблачения в незаконном захвате кооператива и мошенничестве. Для этого в декабре 2018 года он обвинил судью в получении взятки, а истца – в передаче судье взятки за принятие положительного решения по иску, написав об этом заявления в правоохранительные органы.

Сургутским городским судом каждому из осужденных назначено наказание в виде лишение свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.