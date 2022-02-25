Кражи денег и незаконный оборот наркотиков: за сутки в Югре зарегистрировано 51 преступление

За сутки в Югре зарегистрировано 51 преступление Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 51 преступление, по горячим следам раскрыто 34, из них 7 краж, 1 мошенничество, 2 случая незаконного оборота наркотиков. Проведено 9 обысков.

В Пыть-Яхе мужчина украл чужой сотовый телефон. Подозреваемый ранее был 9 раз судим. Мужчина дал признательные показания и задержан. А в Ханты-Мансийске полицейские установили подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Сотрудниками ППСП задержан мужчина, у которого нашли сверток с веществами психостимуляторами весом порядка 2 граммов. Злоумышленник признался в преступлении.

Кроме того, в Сургутском районе подозреваемый воспользовался найденной банковской картой и расплатился за покупки в различных магазинах на 13 тысяч рублей. Мужчина задержан.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.