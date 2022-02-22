Коронавирус в Югре, последние новости на 22 февраля 2022 года: умерли 11 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от коронавируса умерли еще 11 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 310 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 1 604 случая COVID-19. Состояние 112 пациентов тяжелое, 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день госпитализировано 84 человека.

За последние сутки в России выявлено 135 172 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 294 человека, на 95,7% больше по сравнению с 21 февраля. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России выздоровели 164 293 человека. Всего на сегодняшний день выявлено 15 657 928 случаев коронавируса в 85 регионах страны. За весь период зафиксирован 347 031 летальный исход, выздоровели 12 657 025 человек.