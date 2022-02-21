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Происшествия21 февраля 2022 13:09

Житель Нефтеюганска взял кредит и совершил 71 транзакцию для перевода денег мошенникам

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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Житель Нефтеюганска взял кредит и совершил 71 транзакцию для перевода денег мошенникам

Житель Нефтеюганска взял кредит и совершил 71 транзакцию для перевода денег мошенникам

Фото: Юлия Кучеренко

Житель Нефтеюганска, по своей наивности, стал жертвой мошенников. Он обратился в полицию и рассказал, что на его телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником кредитного учреждения.

Мошенник начал запугивать югорчанина, говоря, что от его имени пытаются оформить кредит. Чтобы подозрительная операция не была проведена, нужно срочно зарегистрировать зеркальную операцию на точно такую же сумму. Югорчанин отправился в банк, где оформил кредит на сумму 1 миллион 50 тысяч рублей, а после через терминала сделал 71 транзакцию, чтобы перевести кредитные деньги на счета аферистов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.