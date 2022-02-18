Энергетики вложат в ремонт ЛЭП на востоке Югры свыше 117 млн рублей

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В этом году специалисты «Россети Тюмень» планируют провести ремонт 173 километров линий электропередачи на востоке Югры, направив на повышение надежности и качества электроснабжения более 117 миллионов рублей. Данная сеть высоковольтных ЛЭП является центром питания крупнейших нефтегазовых месторождений России и около 470 тысяч жителей региона.

Мероприятия будут проведены в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В рамках запланированной ремонтной программы энергетики заменят и усилят фундаменты 133 опор ЛЭП. Их устойчивость снизилась из-за суровых климатических условий приарктической зоны. Также компания установит свыше тысячи птицезащитных устройств, которые помогают обезопасить пернатых от несчастных случаев.

Расчистка охранных зон ЛЭП от поросли и кустарников и поддержание нормативной ширины просек – работы, которым энергетики уделяют особое внимание каждый год. За текущий год в Нижневартовском районе расчистят более 600 гектаров трасс высоковольтных линий. Кроме того, будут отремонтированы контуры заземления на 117 опорах и смонтированы 66 ограничителей перенапряжения. Все это необходимо для подготовки к грозовому периоду.

В целом Нижневартовские электросети эксплуатируют более 3300 километров линий электропередачи. В зоне отвественности филиала энергокомпании – 22 населенных пункта Югры и нефтегазодобывающие объекты «Роснефти» и «Газпрома».