«Академическая история Югры» будет доступна читателям в следующем году Фото: Городской информационный центр

В Югре продолжают работать над созданием «Академической истории Югры» - восьмитомного издания, которое расскажет об истории округа с древнейших времен до настоящего времени.

Особое внимание в книге уделяется освоению и разработке нефтегазовых месторождений, промышленному развитию региона, культуре и быту коренных малочисленных народов. Над изданием трудятся представители ведущих научных центров - именитые историки и краеведы, а также югорская общественность - непосредственный участник исторических событий. Книгу планируют закончить уже в этом году, в следующем оно будет представлено широкому кругу читателей.

Отметим, что «Академическая история Югры» является частью научно-просветительского проекта «Многовековая Югра», который приручен к 900-летию упоминания автономного округа.