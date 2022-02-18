Коронавирус в Югре, последние новости на 18 февраля 2022 года: умерли 9 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 9 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 272 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 2 422 случая COVID-19. В тяжелом состоянии находится 127 пациентов, 84 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом, за день госпитализировано 147 человек.

За последние сутки в России выявлен 180 071 новый случай коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 18 632 человека, на 3,0% больше по сравнению с 17 февраля. Зафиксировано 784 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 198 369 человек. Всего за период пандемии зафиксировано 15 020 573 случая коронавируса в 85 регионах России. За весь период умерли 343 957 человек и выздоровели 12 026 844 человека.