В Югре продолжается реконструкция региональной дороги «Сургут – Лянтор» Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжается реконструкция региональной дороги «Сургут – Лянтор» на участке с 21 километра по 33 километр. Работы по приведению в нормативное состояние участка трассы, протяженностью 11,2 километра, завершатся в 2023 году.

Автодорога «Сургут – Лянтор», общей протяженность свыше 78 километров, имеет третью техническую категорию и является единственной транспортной артерией, связывающей Лянтор с сетью автомобильных дорог округа. После реконструкции участок будет иметь первую категорию с переходом ко второй.

В этом году трассу расширят и уложат дорожное покрытие, а также выполнят обустройство и переустройство пересекаемых коммуникаций. Кроме того, начнется строительство основного моста через реку Калинка и устройство наружного освещения.

По итогам 2021 года в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Югре отремонтировано больше 127 километров дорог. Дорожные работы завершены на 38 объектах общей протяженностью 128 километров. А в 2022 году запланировано провести ремонт на 35 километрах автомагистралей Югры, из которых около 18 километров – региональные, практически 17 километров – местные транспортные артерии городских агломераций.