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Происшествия17 февраля 2022 11:26

Житель Нижневартовска выплатит штраф за поддельного медицинского заключения

Он заказал фальшивое заключение в Интернете
Виктория Терина
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Житель Нижневартовска выплатит штраф за поддельного медицинского заключения

Житель Нижневартовска выплатит штраф за поддельного медицинского заключения

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске суд вынес обвинительный приговор против 22-летнего местного жителя, который признан виновным в использовании фальшивого документа.

Подсудимый пытался обманом продолжить свою работу на одном из предприятий города и заказал на одном из сайтов поддельное заключение предварительного медицинского осмотра. После он отдал поддельный медицинский документ в отдел кадров.

Фиктивный документ позволил мужчине продолжить работу на предприятии, пока его обман не выяснился.

Суд признал мужчину виновным, он обязан выплатить штраф..