Житель Нижневартовска выплатит штраф за поддельного медицинского заключения
Фото: Татьяна Коркина
В Нижневартовске суд вынес обвинительный приговор против 22-летнего местного жителя, который признан виновным в использовании фальшивого документа.
Подсудимый пытался обманом продолжить свою работу на одном из предприятий города и заказал на одном из сайтов поддельное заключение предварительного медицинского осмотра. После он отдал поддельный медицинский документ в отдел кадров.
Фиктивный документ позволил мужчине продолжить работу на предприятии, пока его обман не выяснился.
Суд признал мужчину виновным, он обязан выплатить штраф..