Житель Нижневартовска выплатит штраф за поддельного медицинского заключения Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске суд вынес обвинительный приговор против 22-летнего местного жителя, который признан виновным в использовании фальшивого документа.

Подсудимый пытался обманом продолжить свою работу на одном из предприятий города и заказал на одном из сайтов поддельное заключение предварительного медицинского осмотра. После он отдал поддельный медицинский документ в отдел кадров.

Фиктивный документ позволил мужчине продолжить работу на предприятии, пока его обман не выяснился.

Суд признал мужчину виновным, он обязан выплатить штраф..