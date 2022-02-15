Школьники Нефтеюганского района создают будущее в "Точках роста" Фото: Администрация Нефтеюганского района

В "Точках роста" Нефтеюганского района создают будущее. У школьников уже есть несколько интересных задумок, которые смогут облегчить жизнь человека.

Ученица первого класса сентябрьской школы Ангелина Трушникова считает, что ученикам просто необходима специальная ручка, которая позволит писать грамотно не только в школе, но и в соцсетях.

- Ручка будет сканировать текст, а если обнаружит ошибку, то на синем экране появится надпись "подсказка" . При постоянном использовании такая ручка научит писать без ошибок, - говорит школьница.

Еще об одной интересной задумке рассказала четвероклассница Ангелина Некрашевич. Школьница думает, что в сфере переработки без помощи робота не обойтись . Казалось бы, каждый может отделить стекло, пластик и бумагу, но было бы здорово, если бы специальный робот мог сам распознавать и подготавливать мусор для повторного использования.