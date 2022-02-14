Житель Сургута перевел мошеннику 1,5 миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

Житель Сургута пострадал от мошенника, который позвонили ему с неизвестного номера и представился оператором «горячей линии» и сотрудником службы безопасности одного из банков города и сообщил, что на имя мужчины пытаются оформить кредит. Чтобы защитить деньги "клиента", звонивший убедил его оформить онлайн-кредит и получить деньги, а затем перевести их через банкомат на предоставленные лже-банкиром защищенные счета банка-партнера, для их сохранности и погашения взятого кредита.

Мужчина поверил преступникам и оформил на свое имя кредит в онлайн-приложении банка на сумму 1 миллион рублей. Затем он снял все деньги в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей. После перевода денег злоумышленник перестал выходить на связь. Югорчанин понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.