В Нижневартовске задержали подростка с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

Суд Нижневартовска вынес обвинительный приговор против 17-летнего жителя Томской области, он признан виновным по статье "покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере".

В суде представлены исчерпывающие доказательства того, что подсудимый в августе 2021 года, находясь на территории Нижневартовска, вместе с сообщниками решил распространять наркотики и получил из «тайника-закладки» синтетические вещества, массой около 30 грамм. Наркотики он хранил при себе и собирался в дальнейшем продать. Довести дело до конца он не смог, так как его задержали полицейские.

Суд назначил виновному парню наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.