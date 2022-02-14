В Нижневартовске пьяный водитель «Шевроле» спровоцировал аварию Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За неделю в Югре задержано 88 пьяных водителей. Так, в Нижневартовске 57-летний мужчина, управлял автомобилем «Шевроле», находясь в состоянии опьянения. На высокой скорости он не справился с управлением и наехал на стоящий впереди автомобиль «Камри», за рулем которого находился 23-летней мужчина. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

За прошедшую неделю, сотрудниками ГИБДД на дорогах округа задержано 88 водителей с признаками опьянения и возбуждено 15 уголовных дел против водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

Полиция напоминает, что в случае совершения аварии пьяным водителем с причинением тяжкого вреда здоровью, фигуранту грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. В случае гибели человека наказание ужесточается в качестве лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, в случае гибели двух и более человек – от 8 до 15 лет.