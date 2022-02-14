Коронавирус в Югре, последние новости на 14 февраля 2022 года: умерли 7 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 7 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 242 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 3 424 случая COVID-19. В тяжелом состоянии находится 98 пациентов, 52 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом госпитализировано за день 117 человек.

За последние сутки в России выявлено 180 456 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 10 451 человек, на 17,4% меньше по сравнению с 13 февраля. Зафиксировано 683 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 97 185 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 14 313 965 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлен 340 931 летальный исход, выздоровели 11 333 044 человека.