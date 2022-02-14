Транспорт Нижневартовска преображается к предстоящему 50-летнему юбилею города Фото: "Официальный Нижневартовск"

Нижневартовск продолжает готовится к 50-летнему юбилею города. Кроме украшения улиц преображается и городской транспорт. Около 180 автобусов украсят тематическими наклейками: 150 – логотипами на лобовой части и порядка 30 – панорамными изображениями на боковой части.

Улицы Нижневартовска украшают флагами. Праздничное оформление готовят и социальные учреждения. Глава города Дмитрий Кощенко приглашает предприятия, организации и предпринимателей Нижневартовска принять участие в создании атмосферы предстоящего юбилея.

Напомним, мы писали подобротнее, как Нижневартовск готовится отметить юбилей, и что 9 марта городу исполнится 50 лет.