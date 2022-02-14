Коронавирус в Югре, последние новости на 14 февраля 2022 года: заразились 3 424 человека Фото: Татьяна Коркина

По информации Оперативного штаба, в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено

167 538 случаев коронавируса, в том числе за сутки подтверждено 3 424 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете, а именно в Сургуте – 660; Нижневартовске – 380; Ханты-Мансийске – 350; Нефтеюганске – 324; Мегионе – 208; Нягани – 200; Нефтеюганском районе – 200; Октябрьском районе – 142; Сургутском районе – 131; Урае – 125; Советском районе – 124; Радужном – 116; Когалыме – 102; Кондинском районе – 85; Югорске – 71; Нижневартовском районе – 64; Березовском районе – 37; Ханты-Мансийском районе – 35; Пыть-Яхе – 26; Белоярском районе – 31; Покачах – 13.

На момент выявления у 3 346 наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у 38 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 3 555 случаях, по 69 контакты устанавливаются. За сутки на COVID-19 обследованы 5 917 человек, всего прошли обследование 3 038 846 жителей региона.

Состояние 98 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 242 человека, за сутки выписались по выздоровлению 1 646 человек, за весь период пандемии вылечились 111 433 югорчанина.