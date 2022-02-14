Жительница Сургута воспользовалась чужим телефоном и перевела себе 143 тысячи рублей Фото: Татьяна Коркина

В Югре за выходные зарегистрировано 117 преступлений, по горячим следам раскрыто 90.

В полицию Сургута обратился сотрудник службы безопасности магазина и рассказал о том, что во время просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что кто-то украл электрическое оборудование стоимостью 380 тысяч рублей. Полиция задержала 20-летнего подозреваемого, теперь он находится под подпиской о невыезде. А в Нижневартовске полицейские задержали женщину, с участием которой проведен осмотр участка местности в районе дома по улице Ханты-Мансийская. В результате нашли сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза подтвердила, что вещество является наркотиком массой 2,063 грамма. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, за выходные полицейские раскрыли 9 ранее зарегистрированных преступлений. Так, в Сургуте женщина находилась в квартире по улице Энтузиастов. Воспользовавшись чужим сотовым телефоном, она зашла в мобильное приложение и перевела себе 143 тысячи рублей. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.