В Ханты-Мансийске 240 участников встали на "Лыжню России" Фото: Городской информационный центр
В Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске состоялась гонка в рамках "Лыжни России".
Из-за коронавирусных ограничений состязание прошло без традиционных массовых гуляний, а вместо этого на трассе для болельщиков и участников организовали горячий чай и питание.
Мероприятие проходило в онлайн и офлайн форматах.
К забегу можно было присоединиться дистанционно, для этого участники делали фотоотчет о пройденной на лыжах дистанции. Очно спортсмены выступали в десяти возрастных категориях на дистанциях 1500, 2000, 2500, 3000 и 5000 метров.
Победители в каждой возрастной группе получили кубки, медали и дипломы, а также специальные призы от партнеров.