В Ханты-Мансийске 240 участников встали на "Лыжню России" Фото: Городской информационный центр

В Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске состоялась гонка в рамках "Лыжни России".

Из-за коронавирусных ограничений состязание прошло без традиционных массовых гуляний, а вместо этого на трассе для болельщиков и участников организовали горячий чай и питание.

Мероприятие проходило в онлайн и офлайн форматах.

К забегу можно было присоединиться дистанционно, для этого участники делали фотоотчет о пройденной на лыжах дистанции. Очно спортсмены выступали в десяти возрастных категориях на дистанциях 1500, 2000, 2500, 3000 и 5000 метров.

Победители в каждой возрастной группе получили кубки, медали и дипломы, а также специальные призы от партнеров.