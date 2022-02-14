Житель Сургутского района осужден на 2 года за угрозу убить следователя Фото: Татьяна Коркина

В Югре состоялся суд и вынесен приговор 32-летнему жителю Сургутского района. Он признан виновным в 2-х преступлениях.

Как сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, 17 декабря 2020 года осужденный, находясь в следственной комнате изолятора временного содержания в Сургуте, участвовал в следственных действиях как обвиняемый за грабеж. Пытаясь повлиять на расследование, он начал оскорблять и материть следователя, угрожая ему убийством. А после, 21 декабря 2020 года при таких же обстоятельствах, оскорбляя следователя, обвиняемый бросил в него подручный предмет. Чтобы помешать следствию он уничтожил оригинал процессуального документа из уголовного дела, разорвав его на несколько частей.

В июле 2021 года мужчина скрылся от следствия, покинув территорию округа, но в декабре он задержан в Подмосковье.

Он признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишение свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии строго режима.