В Ханты-Мансийске открыли самый большой каток Югры Фото: АУ «ЮграМегаСпорт»

В Ханты-Мансийске открыли самый большой каток Югры, его площадь увеличили почти в 4 раза - с 1,5 тысяч до 5,5 тысяч квадратных метров. Открытый каток находится на территории горнолыжного комплекса «Хвойный Урман» и теперь является самым большим в Югре. Каток работает со среды по пятницу - с 14:00 до 21:00, выходные и праздничные дни − с 11:00 до 21:00.

Кроме того, на территории горнолыжного комплекса «Хвойный Урман» есть пассажирская кресельная канатная дорога протяженностью 984 м, пропускной способностью 2 тысячи человек в час. А горнолыжная трасса имеет протяженность 433 м и перепад высот 120 м с системой искусственного оснежения, 3 промежуточные станции, трассы для параллельных дисциплин (сноуборд).