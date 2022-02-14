В Нижневартовск откроется уникальная выставка репродукции работ Сальвадора Дали Фото: Департамент по социальной политике администрации Нижневартовска

В Нижневартовск откроется уникальная выставка репродукции работ Сальвадора Дали «Тайнопись». Экспозиция примет гостей с 16 февраля по 26 марта. Материалы собраны из частных коллекций Европы и Америки.

Как сообщают в Департаменте по социальной политике администрации города, выставка «Тайнопись» разделена на пять серий: в стиле художественной интерпретации к литературному произведению «Алиса в стране чудес»; как собрание иллюстраций к повести Педро де Аларкона «Треуголка»; как часть коллекции «Далинианские лошади»; четвертая посвящена свободолюбивой испанке «Кармен»; а пятая – великолепный триптих «Трилогия любви», ставший заветной мечтой коллекционеров всего мира, посвященный признанию художника в любви к своей жене – Гале.

Отметим, что произведения печатной графики Сальвадора Дали крайне редко экспонируются на мировых музейных площадках. А в «Тайнописи» представлено больше 60 оригинальных авторских литографий и ксилографий мастера, каждая из которых, словно шкатулка с секретом, заключает в себе тайное послание.