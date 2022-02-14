В Сургуте "Лада" врезалась в "Киа": пострадали два человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице 30 лет Победы в Сургуте, 54-летний водитель «Лады», при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю «Киа», за рулем которого находился 21-летний мужчина. В результате ДТП водитель Лады и 20-летняя пассажирка Киа, получили травмы.

Всего за выходные в Югре зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 16 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 10 – за отказ от медицинского освидетельствования; 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 66 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к их соблюдению.