Югра
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 февраля 2022 4:59

В Сургуте "Лада" врезалась в "Киа": пострадали два человека

За выходные на дорогах Югры 7 человек получили травмы
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Сургуте "Лада" врезалась в "Киа": пострадали два человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте "Лада" врезалась в "Киа": пострадали два человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице 30 лет Победы в Сургуте, 54-летний водитель «Лады», при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю «Киа», за рулем которого находился 21-летний мужчина. В результате ДТП водитель Лады и 20-летняя пассажирка Киа, получили травмы.

Всего за выходные в Югре зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 16 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 10 – за отказ от медицинского освидетельствования; 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 66 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к их соблюдению.