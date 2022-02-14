В Нижневартовске воспитанники детского сада занимаются современным кроулингом Фото: "Официальный Нижневартовск"

Малыши из детского сада № 66 «Забавушка» в Нижневартовске на занятиях по физкультуре занимаются современным кроулингом. Это упражнения на полу с собственным весом, чем-то напоминающее планку. Об этом сообщили в департаменте образования города.

Такое направление гимнастики берет свое начало в Китае, со времен династии Хань, во втором веке нашей эры. Китайские лекари советовали своим пациентам с самыми разными недугами ходить, имитируя способ передвижения различных животных. При таких упражнениях развивается не только сила, но и выносливость. Кроулинг укрепляет мышцы всего корпуса – от запястий и плеч до бедер и лодыжек.

Эти упражнения включены в веселые фитнес-тренировки с воспитанниками детского сада. Ребята, изображая животных, ходят на четвереньках, на прямых руках и ногах и сгибая колени, передвигаются в планке, прыгают с опорой на руки, словно кошка на охоте, меняя темп с быстрого на медленный.