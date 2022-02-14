Погода в Югре на 14 февраля 2022 года: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 14 февраля 2022 года: Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Ветер восточный с переходом на северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20, -25 °С, местами -28, -33 °С, днем -15, -20 °С, местами до -25 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер восточный с переходом на северный 5-10 м/с. Температура ночью -23, -25 °С, днем -18, -20 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Югре 14 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В этот день смотрели на небо: если были видны звезды - это означало позднюю весну. Снег в этот день предвещал весенние дожди, а туман - наступление хорошей погоды. Также говорили: каков Трифон - таковы и оставшиеся дни февраля.