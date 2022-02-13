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Здоровье13 февраля 2022 14:26

Коронавирус в Югре, последние новости на 13 февраля 2022 года: заболели 3 611 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 13 февраля 2022 года
Мария Толстихина
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 13 февраля 2022 года

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 13 февраля 2022 года

Фото: Мария Толстихина

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 13 февраля 2022 года. Заболели 3 611 человек.

За последние сутки в России выявлено 197 949 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 653 человека, на 31,9% меньше по сравнению с 12 февраля. Зафиксировано 706 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 101 568 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 14 133 509 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 340 248 летальных исходов, выздоровели 11 235 859 человек.