Погода в Югре на 13 февраля 2022 года: небольшой снег и изморозь Фото: Мария Толстихина

Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, в западных районах небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -20,-25 °С, при прояснениях -27,-32 °С. Днем местами небольшой снег, изморозь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура -13,-18 °С, местами -19,-24 °С.

Сегодня в мире празднуют Всемирный день радио. Он утвержден Генассамблеей ООН в 2012 году и отмечается в честь выхода в эфир 13 февраля 1946 года первой программы "Радио ООН". В век цифровых технологий радио продолжает оставаться одним из популярных средств связи и общения для многообразной аудитории мира.