В лесу Ханты-Мансийска насмерть замерзла женщина, не дождавшись спасателей. Фото - ГДК город Ханты-Мансийск.

В лесном массиве района «Черемушкин лог» Ханты-Мансийска насмерть замерзла женщина. Ночью она сама позвонила спасателям с мольбой о помощи, однако югорчанка так никого не дождалась – ее телефон отключился.

– Незамедлительно на помощь выезжали спасатели города и сотрудники полиции. К трем часам дня к поискам присоединился Ханты-Мансийский муниципальный штаб добровольцев автономной некоммерческой организации «Гуманитарный Добровольческий Корпус». Общими силами в заснеженном по пояс лесу было обнаружено тело женщины, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в ГДК.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что на улице Федюнинского в областной столице очевидцы обнаружили труп мужчины в припаркованном автомобиле. Об этом стало известно из социальных сетей. По словам местных жителей, горожанина вытащили из машины. Они предполагают, что мужчина, скорее всего, замерз в своем авто: «Говорят, он сидел в заведенной машине в субботу».