Коронавирус в Югре, последние новости на 12 февраля 2022 года: умерло еще 10 человек

Число умерших от коронавируса в Югре 12 февраля 2022 года увеличилось на 10. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Югре 12 февраля 2022 года увеличилось на 10. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 227 человек.

За последние сутки в России выявлено 203 766 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 18 597 человек, на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля. Зафиксировано 729 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 112 658 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 935 560 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 339 542 летальных исхода, выздоровел 11 134 291 человек.