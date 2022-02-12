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Здоровье12 февраля 2022 10:35

Коронавирус в Югре, последние новости на 12 февраля 2022 года: заболело еще 3 644 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 12 февраля 2022 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 12 февраля 2022 года увеличилось на 3 644.

Число заболевших коронавирусом в Югре на 12 февраля 2022 года увеличилось на 3 644.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Югре на 12 февраля 2022 года увеличилось на 3 644. Всего с начала пандемии ковид подхватили 160 503 человека.

За последние сутки в России выявлено 203 766 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 18 597 человек, на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля. Зафиксировано 729 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 112 658 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 935 560 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 339 542 летальных исхода, выздоровел 11 134 291 человек.