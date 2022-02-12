Ханты-Мансийск стал более безопасным. Фото - admhmansy.ru

Межмуниципальный отдел МВД России «Ханты-Мансийский» подвел итоги работы за 2021 год. О криминогенной ситуации в городе рассказал временно исполняющий обязанности начальника городского отдела полиции Сергей Иванков.

– В 2021 году возросло количество IT-мошенничеств. Проблема преступности в интернете связана с введением локдауна. Люди реже выходят в магазины и совершают покупки преимущественно в интернете, – рассказал Иванков.

Также он отметил, что находиться в общественных местах города стало намного безопаснее. Грабежи и нападения практически сведены к минимуму.

Кроме того, городской отдел полиции определил для себя три приоритетных направления работы в 2022 году: профилактика интернет-мошенничеств, контроль за мигрантами и повышение безопасности жителей Ханты-Мансийска.