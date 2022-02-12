В Сургуте осудят мошенницу, обещавшую горожанам оформить ОСАГО. Фото: Ольга Крыльцова

В Сургуте осудят 37-летнюю мошенницу, обещавшую горожанам оформить ОСАГО. Обвиняемая, решив подзаработать, сообщила своим знакомым, что имеет возможность оформить полис ОСАГО. После этого к ней стали обращаться местные жители.

– При оформлении полиса обвиняемая умышленно занижала территориальный коэффициент путем выбора в специальной программе иного региона регистрации транспорта, что делало недействительным полис на территории г.Сургута, – рассказали в прокуратуре ХМАО.

Таким образом, в период с апреля 2019 г. по январь 2021 г. обвиняемая похитила денежные средства 11 граждан на сумму свыше 140 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

В ходе предварительного расследования обвиняемая частично возместила причиненный ущерб. Также потерпевшими заявлены гражданские иски на сумму похищенных денежных средств.