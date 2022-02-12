Жителя Башкортостана осудили за незаконный оборот наркотиков в Югре. Фото: Ольга Крыльцова

Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 49-летнего жителя Республики Башкортостан. Находясь на территории округа, он занимался незаконным сбытом наркотиков в Нягани, Урае, Пыть-Яхе и Нефтеюганске.

– Его преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов на территории г.Пять-Яха в тот момент, когда он изготавливал «тайники-закладки» с наркотиками, – рассказали в прокуратуре ХМАО.

С учетом мнения государственного обвинителя, досудебного соглашения о сотрудничестве, исполненного подсудимым в полном объеме, суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.