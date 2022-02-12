В Ханты-Мансийском районе за прошлую неделю прошел 81 ковидный рейд. Фото - Администрация Ханты-Мансийского района.

В Ханты-Мансийском районе за прошлую неделю прошел 81 ковидный рейд. Нарушений не зафиксировано.

Ответственность за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий предупреждение или штрафы на граждан в размере от 100 до 500 рублей, на должностных лиц - от 500 до 1 000 рублей, для ИП без образования юридического лица составляют от 500 до 1000 рублей (за невыполнение в установленный срок законного предписания от 50 000 до 150 000 рублей).

–Носите маски в общественных местах. Средства индивидуальной защиты, вакцинация и ревакцинация помогут защитить вас и окружающих от коронавируса и гриппа. Берегите здоровье, – обратились к местным жителям в администрации Ханты-Мансийского района.