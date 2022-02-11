С начала пандемии в Нягани зарегистрировано 7 520 случаев заболевания COVID-19 Фото: Юлия Кучеренко

В Нягани остается напряженная ситуация по ОРВИ и коронавирусу. Количество заболевших человек ежедневно увеличивается.

С начала пандемии в Нягани зарегистрировано 7 520 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки заболело 264 человека, а за текущую неделю зарегистрировано 1 528 случаев. Кроме того, 102 человека проходят лечение в Няганской окружной больницы, среди них 10 детей, 2 человека подключены к ИВЛ. Ежедневно медики посещают на дому больше 500 пациентов, порядка 400 жителей обращаются на первичные приемы в фильтр-боксы городской поликлиника самостоятельно.

По сравнению с прошлым месяцем кратно возросло и количество проведенных проб и экспресс-тестирований на определение коронавируса. Ежедневно мазки и экспресс-тесты проводят около 750 няганцам.