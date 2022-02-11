Заместитель Министра юстиции РФ посетил первый в Югре исправительный центр Фото: Администрация Сургута

Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Всеволод Вуколов посетил первый в Югре исправительный центр, расположенный в Сургуте. Заместитель главы федерального ведомства ознакомился с условиями жизни и быта осужденных к принудительным работам.

Центр находится в четырехэтажном здании общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров, он предусмотрен для размещения 210 человек. Проживающие трудоустроены на производстве «Сибпромстрой» по специальностям, востребованным на предприятии: электромонтеры, машинисты кранов, стропальщики, сантехники, слесари-ремонтники, токари, фрезеровщики, арматурщики, монтажники, электрогазосварщики и другие.

- Объект современный. Он является ярким примером реализации поручения Президента Российской Федерации по созданию исправительных центров на базе организаций и учреждений. Здесь созданы комфортные условия для жизнедеятельности, – прокомментировал Всеволод Вуколов.

Отметим, что принудительные работы применяются в качестве альтернативы лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести, смягчения наказания в виде лишения свободы за добросовестное поведение в местах изоляции.