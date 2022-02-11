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Общество11 февраля 2022 13:23

Дороги Нижневартовска становятся лучше благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Для ремонта используют щебеночно-мастичный асфальтобетон
Виктория Терина
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Дороги Нижневартовска становятся лучше благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

Дороги Нижневартовска становятся лучше благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

Во время ремонтных работ в Нижневартовске, проводимых в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», будут использоваться современные технологии. Одно из условий для подрядчиков – применение щебеночно-мастичного асфальтобетона.

- К преимуществам использования щебеночно-мастичного асфальтобетона относятся увеличение срока службы покрытия, высокие эксплуатационные характеристики покрытия, такие как: шероховатость, сцепление шин с покрытием, - рассказал заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Сергей Лях.

Раньше щебеночно-мастичный асфальтобетон использовали только для строительства дорог с повышенной нагрузкой, но в рамках нацпроекта его применение стало повсеместным. Кроме перечисленных качеств, покрытие обеспечивает дороге водонепроницаемость и способствует низкому уровню шума при движении транспорта.

Качество выполняемых работ контролируют общественники, а также специалисты независимых лабораторий. Если работы будут выполнены с нарушениями, то переделывать их предстоит подрядчику за собственный счет.