В Югре на работницу оператора мобильной связи завели дело за распространение данных о разговорах Фото: Юлия Кучеренко

В Нефтеюганске завели уголовное дело против 22-летней девушки, которая подозревается в нарушении тайны телефонных переговоров и её распространении. Об этом сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Как стало известно, в августе 2021 года подозреваемая, работая специалистом офиса продаж одного из операторов мобильной связи, использовала свое служебное положение и доступ к данным клиентов, незаконно получила информацию о телефонных звонках одного из абонентов. Эту информацию девушка рассказала посторонним людям.

Преступления выявили сотрудники РУФСБ России по Тюменской области при содействии службы безопасности оператора связи.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, также проверяется информация об иных фактах противоправной деятельности подозреваемой, расследование продолжается - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.