Погода в Югре на 12 февраля 2022 года: местами изморозь

В Югре местами изморозь. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Переменная облачность. Преимущественно без осадков, по северо-западным районам снег. Местами изморозь. Ветер юго-восточный по западной половине 7-12 м/с, по восточной половине 4-9 м/с. Температура ночью -20,-25 °С, по северо-западу -14,-19 °С, по крайнему востоку -30,-35 °С, днем -13,-18 °С, местами -19,-24 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -20,-22 °С, днем -16,-18 °С.

12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Погоду в этот день предсказывала луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра.

А сильный ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду: «Ветер спутает погоду - быть сырому году». Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.