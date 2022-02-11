Угон авто, наркотики, кражи: за сутки в Югре зарегистрировано 45 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 45 преступлений.

Одно из них зарегистрировано в Мегионе. Там, 29-летний югорчанин угнал автомобиль «Газель», который позже нашли сотрудники ДПС около дома по улице Садовой. Через полтора часа нарушитель угнал еще и «ВАЗ 2114», который также нашли полицейские на одной из улиц города. Нарушитель уже трижды судим, в том числе и за угон автомобиля, а сейчас ему грозит новое наказание.

В Ханты-Мансийске по подозрению задержан мужчина, у которого нашли наркотики массой 2,14 грамма. Подозреваемый уже сидел в тюрьме за подобное преступление. Кроме того, сотрудники уголовного розыска Нижневартовска нашли подозреваемого, который взломал навесной замок входной двери и залез в дом в СОНТ «Буровик». Из дома он вынес электролобзик, утюг, компрессор и водяной насос. Уже судимый ранее нарушитель признал свою вину и находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.