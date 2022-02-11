В Ханты-Мансийске от коронавируса привиты 90 подростков Фото: МБУ "Городской информационный центр"

В Ханты-Мансийске продолжается вакцинация подростков. Кто может вакцинироваться и что для этого нужно рассказала врач-инфекционист детской поликлиники ОКБ Людмила Томрачева.

С начала регистрации случаев заболеваемости COVID-19 причиной распространения коронавируса среди детей, в основном, являлись заболевшие родители. Но в этом году появился новый штамм кронавируса – «омикрон». В отличие от предыдущих штаммов он поражает преимущественно детей и уже они становятся источником инфекции для своих родителей и родственников.

- Заболевание протекает в большинстве случаев в легкой форме с очень медлительным катаральным периодом, с отсутствующей лихорадкой либо ее коротким сроком – 2-4 дня. За январь в Ханты-Мансийске зарегистрирован 1 641 случай коронавируса среди детей до 18 лет. Отдельно отмечу, что из них 1 141 случай – это дети школьного возраста, – отметила Людмила Томрачева.

В ОКБ Ханты-Мансийска с 27 января начали прививать подростков вакциной «Спутник М», за это время первый компонент прививки от covid-19 поставили 90 подростков в муниципалитете. Вакцинация проводится только по письменному заявлению законного представителя и с согласия подростка.

- Если вы хотите привить своего ребенка, то необходимо обратиться в регистратуру детской поликлиники ОКБ. После заполнения необходимых документов педиатр осмотрит вашего ребенка и направит на проведение вакцинации. Все сведения о том, что ребенок прошел вакцинацию, будут отражены на едином портале Госуслуг, – рассказала врач.