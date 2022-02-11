Житель Кондинского района приговорен к 17 годам колонии строго режима за убийство и разбой Фото: Татьяна Коркина

В Югре состоялся суд над 35-летним жителем поселка Междуреченский, он признан виновным в убийстве и покушении на убийство двух человек, а также в разбойном нападении.

Как сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, пьяный югорчанин приехал к дому бывшего супруга своей сожительницы, разозлившись что тот не прекращает оказывать знаки внимание бывшей супруге, ударил 36-летнего мужчину 9 раз ножом в спину, шею, живот и другие части тела. От полученных ран мужчина умер. Дальше злоумышленник 2 раза ударил ножом в живот и спину 45-летнему товарищу погибшего, который попытался остановить его. Угрожая расправой, преступник отобрал у него мобильный телефон и два серебряных кольца, после чего сбежал. Благодаря медикам 45-летний мужчина остался жив.

Осужденному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также 2 лет ограничения свободы, в течение которых после отбытия основного наказания ему запрещено покидать место жительства в ночное время, менять место жительства и выезжать за пределы района без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.