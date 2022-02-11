Югра
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 февраля 2022 5:51

Югорчанин пытался заработать на биржевой площадке, но потерял около 800 тысяч рублей

«Грамотные инвесторы» испарились как только получили деньги
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Югорчанин пытался заработать на биржевой площадке, но потерял около 800 тысяч рублей

Югорчанин пытался заработать на биржевой площадке, но потерял около 800 тысяч рублей

Фото: Татьяна Коркина

Больше 2,5 миллионов рублей перевели югорчане на счета мошенников за минувшие сутки. Зарегистрировано 13 случаев мошенничества за день.

Так, с жителем Сургутского района связался аферист и предложил подзаработать на биржевой площадке. Мужчина с уверенностью согласился и внес 20 тысяч рублей из личных накоплений, а после так поверил злоумышленнику, что оформил кредит и внес на счет еще около 760 тысяч рублей. В итоге, когда югорчанин захотел вывести деньги и обналичил их, «грамотные инвесторы» испарились и перестали выходить на связь. Ущерб составил 780 тысяч рублей.

Другая 63-летняя жительница Березовского района, продавая свою квартиру, перевела мошенникам 130 тысяч рублей за свою же квартиру. А молодой житель Нефтеюганска, желая приятно провести свой досуг с девушкой, подарил мошенникам 5 тысяч рублей, но интим-услуг как и девушки он так и не увидел.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.