Югорчанин пытался заработать на биржевой площадке, но потерял около 800 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Больше 2,5 миллионов рублей перевели югорчане на счета мошенников за минувшие сутки. Зарегистрировано 13 случаев мошенничества за день.

Так, с жителем Сургутского района связался аферист и предложил подзаработать на биржевой площадке. Мужчина с уверенностью согласился и внес 20 тысяч рублей из личных накоплений, а после так поверил злоумышленнику, что оформил кредит и внес на счет еще около 760 тысяч рублей. В итоге, когда югорчанин захотел вывести деньги и обналичил их, «грамотные инвесторы» испарились и перестали выходить на связь. Ущерб составил 780 тысяч рублей.

Другая 63-летняя жительница Березовского района, продавая свою квартиру, перевела мошенникам 130 тысяч рублей за свою же квартиру. А молодой житель Нефтеюганска, желая приятно провести свой досуг с девушкой, подарил мошенникам 5 тысяч рублей, но интим-услуг как и девушки он так и не увидел.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.