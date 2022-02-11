За кражу планшетов и телевизора 22-летнему жителю Нягани грозит тюрьма Фото: Татьяна Коркина

В полицию Советского района обратилась от 43-летняя югорчанка и рассказала о краже телевизора, из принадлежащей ей квартиры.

Пару недель назад женщина сдала свою квартиру молодому парню, но его самого не видела, так как последнее время проживает в другом регионе, а квартиру показывали её родственники. Приехав на праздники домой, она заметила пропажу телевизора.

Полиция нашла подозреваемого в краже, им оказался 22-летний житель Нягани. Молодой человек признался, что снял почти одновременно две квартиры. В обоих случаях хозяева согласились подождать с оплатой, так как на тот момент у него не было денег. Квартира женщины ему понравилась больше, чем та, которую он снял чуть раньше и со временем он планировал переехать туда, а для того, чтобы она не простаивала, он решил на ней заработать и пересдал её молодой паре. Перед тем, как туда заселились люди, он обследовал квартиру на наличие ценных вещей. В одном из шкафов он увидел два планшета, которые собирался продать и унес их, а ещё погрузил в такси телевизор, и уехал в соседний Югорск. В ломбарде телевизор не приняли, сославшись на устаревшую модель. Парень расплатился им за такси, так как у него не было денег.

Мужчина осужден за совершение другого преступления и приговорен к 1 году исправительных работ. По поводу кражи против него возбуждено уголовное дело.