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Общество11 февраля 2022 2:43

Погода в Югре 11 февраля 2022: переменная облачность и ветер

Местами изморозь и небольшой снег
Виктория Терина
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Погода в Югре 11 февраля 2022: переменная облачность и ветер

Погода в Югре 11 февраля 2022: переменная облачность и ветер

Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 11 февраля 2022: Переменная облачность. По западным районам небольшой снег. Местами изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, по западным районам порывы до 12 м/с. Температура ночью -20, -25 °С, по западным районам -14, -19 °С, по крайнему востоку -30, -35 °С, днем потеплеет до -13, -18 °С, по крайнему востоку -20, -25 °С.

В Ханты-Мансийске: Переменная облачность. Преимущественно без осадков, изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -21, -23 °С, днем -16, -18 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Югре 11 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Погода в Югре 11 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Считалось, что в этот день ведьмы устраивают заломы сухой травы, заметенной снегом. В народе верили, что такие заломы сродни порчи - они делаются, чтобы причинить хозяину зло. Чтобы отпугнуть ведьм, нужно было воткнуть по углам поля чертополох - этого растения нечистая сила боится и никогда к нему не прикоснется.