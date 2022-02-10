В Советском задержан 33-летний наркокурьер из Югорска Фото: ОМВД России по Советскому району

В Югре задержан 33-летний житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. Полицейские выяснили, что он продавал наркотики от имени запрещенного интернет-магазина.

В автомобиле задержанного жителя Югорска нашли несколько фрагментов гофрированной пластмассовой трубки, обмотанные изоляционной лентой, внутри которых в полимерном пакетике находилось спрессованное растительное вещество весом 7,46 грамма, что является значительным размером. Эксперты подтвердили, что вещество является наркотиком.

Следственным отделом ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору". Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, кроме того он уже был судим за совершение имущественных преступлений.