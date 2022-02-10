Из-за многочисленных нарушений и жалобы посетителя в Нефтеюганске закрыли кафе Фото: Татьяна Коркина

Суд Нефтеюганского районного приостановил работу кафе «Регион 186», где осуществляет деятельность один из предпринимателей Нефтеюганска. Дело об административном правонарушении возбудили и направили в суд специалисты территориального отдела Роспотребнадзора после внеплановой проверки.

Жалобу на заведение написал местный житель, указав, что после посещения кафе у него появились проблемы со здоровьем.

Специалисты Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения в работе общепита. Среди которых: отсутствие документации на сырье и продукты, а также технологических карт на производимую продукцию; недостаточный набор изолированных и специально оборудованных помещений для приготовления и хранения отдельных видов пищевой продукции; отсутствие дезинфицирующих средств. Кроме того в кафе работали люди, не имеющие документов о состоянии здоровья, без медицинского освидетельствования и гигиенической аттестации.

- За эти и другие нарушения предприниматель привлечен к административной ответственности. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе сроком на 14 суток. Решение суда вступило в законную силу - сообщили в управлении Роспотребнадзора по ХМАО.